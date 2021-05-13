Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Медведчуку

Печерский райсуд Киева в четверг днем начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения народному депутату Виктор Медведчуку (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь").

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Медведчук прибыл в суд вместе с адвокатами.

Прокуроры по делу о государственной измене в качестве меры пресечения для него требуют ареста или внесения почти 300 млн грн залога.