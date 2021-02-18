НАБУ обвиняет Печерский суд Киева в незаконном вмешательстве в работу антикоррупционных органов

Печерский районный суд Киева незаконно вмешался в расследование, проводимое Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) приняв решение о передаче дела о хищении газа, принадлежавшего НАК "Нафтогаз Украины" на сумму в 729,8 млн грн из НАБУ в Офис генерального прокурора, сообщает пресс-служба НАБУ в четверг.

Отмечается, что 18 февраля антикоррупционные органы подали на решение о передаче дела, которое 10 февраля было принято Печерским райсудом с нарушением подсудности, апелляцию в Апелляционную палату Высшего антикорупционного суда, как того требует закон.

"Расследование, судьбой которого "внезапно" проникся Печерский райсуд столицы, детективы завершилась в октябре 2020. И уже несколько месяцев подозреваемые знакомятся с материалами дела. Это - второй эпизод коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ - Новояворовск и Новороздольский. Первый - о хищении газа на 1,4 млрд грн - с декабря 2019 слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн", сообщают правоохранители.

Они добавляют, что Печерский райсуд "не впервые незаконно вмешивается в расследование НАБУ и САП".

"Не думаем, что судьи Печерского райсуда столицы такие решения принимают в интересах лиц, уличенных в топ-корупции. Однако, настораживает системность в принятии подобных решений в таких резонансных делах, вроде дело "ВиЭйБи Банка", заместителя председателя Офиса Президента и председателя Окружного административного суда. Киева. При этом решение таких вопросов выходит за пределы компетенции Печерского райсуда, поскольку исключительные полномочия по принятию решений по делам о топкорупции имеет только Высший антикоррупционный суд", - резюмируют в НАБУ.