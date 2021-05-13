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12:45 13.05.2021

Следователи назвали основную причину падения АН-26 возле Чугуева

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Следователи назвали основную причину падения АН-26 возле Чугуева

Основной причиной падения самолета АН-26 возле Чугуева Харьковской области в сентябре 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих, являлось разрешение на взлеты конвейерным способом, сообщил начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Украины Вадим Приймачок.

"Самой основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом. Такие разрешение происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией, что, фактически, привело к тому, что во время захода на последний взлет, когда была выявлена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла быть экипажем выявлена своевременно", - сказал Приймачок на брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.

"Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны руководства, произошло его падение и дальнейшими трагическими последствиями", - указал Приймачок.

Начальник следственного отдела ГБР отметил, что одной из причин этой трагедии была выдача начальником Харьковского национального университета Воздушных сил решений, а также утверждение указанных решений командующим Воздушных сил, которые предусматривали выполнение отдельных упражнений на самолете АН-26Ш, которые не предусматривались руководством к эксплуатации на указанном летательном аппарате, а также документы, которые предусматривали совместную подготовку курсантов-летчиков и курсантов-штурманов на одном самолете, что не обеспечивало безопасность указанных полетов.

"Такие совместные подготовки курсантов-штурманов и курсантов-летчиков происходили и во время трагических событий 25 сентября", - добавил Приймачок.

По его словам, еще одной из установленных причин катастрофы является то, что во время учебных полетов руководством университета допускались полеты самолетов с превышением их допустимой взлетно-посадочной массы.

"В частности, происходили постоянные смешивания таких членов экипажа-курсантов и постоянные перегрузки количества курсантов на борту самолета. В нашем случае, что касается 25 сентября, на борту самолета вместо определенных нормативами 10 курсантов-штурманов в салоне самолета находилось аж 20, то есть в два раза больше", - пояснил Приймачок.

Он добавил, что предусматривалось участие в полете еще двух курсантов.

Следствием установлено одной из причин трагедии незаконный допуск к выполнению полетов командира экипажа, который не имел права в этот день выполнять полеты ночью, поскольку он не возобновлял навыки полеты ночью в течение более 11 месяцев, пояснил Приймачок.

"Соответственно, в этот день он не справился с ситуацией, поскольку не имел соответствующих навыков", - сказал он.

Приймачок подчеркнул, что еще одной из причин трагедии, установленных следствием, стало то, что в качестве помощников командира экипажа к выполнению полетов были допущены два курсанта-летчика четвертого курса, которые не имели права выполнять указанные обязанности, поскольку были только на стадии прохождения соответствующей программы обучения и ее не завершили.

"Как установлено следствием, все эти действия - а именно смешивание экипажей курсантов-летчиков и курсантов-штурманов, превышение их количества во время полетов, осуществление взлетов конвейером - делалось с целью экономии времени на полеты, а также экономии топлива, которого не хватало для обеспечения надлежащего выполнения программ подготовки летчиков и штурманов. Однако никаким образом, по нашему мнению, нельзя сопоставлять экономию считанных минут и литров топлива с жизнью 26 погибших военнослужащих", - указал он.

Приймачок сообщил, что за период следствия следователями ГБР было проведено более 150 разного рода экспертиз, допрошено более 70 свидетелей, родственники погибших в качестве потерпевших, а также курсант, выживший в катастрофе.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев-Харьков-Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 чел. (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 чел. погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия).

Шестеро военнослужащих - командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, бывший командир воинской части А4104 и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" и на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба - подозреваются в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Теги: #чугуев #ан_26 #следствие
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