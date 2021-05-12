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21:02 12.05.2021

Зеленский подписал закон о сертификации "Укрэнерго"

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Зеленский подписал закон о сертификации "Укрэнерго"

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи".

"Принятие этого документа будет способствовать выполнению международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС. В частности, закон обеспечит возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии по модели отделения ISO (Independent System Operator). Эта модель предполагает, что такой оператор пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины, в то же время это имущество остается в собственности государства", - сообщает Офис президента Украины.

Согласно документу, оператор системы передачи - юридическое лицо (акционерное общество), ответственное за безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию и развитие системы распределения, которая получила лицензию на деятельность по передаче электрической энергии.

Оператором системы передачи может быть не только владелец системы передачи, как сейчас, но и субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству или государственной компании.

Управлять объектами государственной собственности, используемых для передачи электроэнергии, может только уполномоченное правительством Украины министерство.

Так, правительство лишается полномочий прекращать права хозяйственного ведения на государственное имущество, используемое в процессе осуществления деятельности по передаче электрической энергии, а также полномочий отменять акты министерств и других центральных органов исполнительной власти, которые выдаются в рамках управления субъектами хозяйствования, которые осуществляют передачу электроэнергии.

Закон определяет обязанности регулятора, оператора системы передачи и владельца системы передачи в соответствии с моделью отделения ISO.

Также предусмотрены требования к независимости владельца системы передачи и обязательства ОСП в части внедрения программы соответствия, в которой определяются меры для избежания дискриминационных действий со стороны оператора системы передачи и мониторинга выполнения таких мероприятий.

Как сообщалось, 15 апреля Верховная Рада приняла в целом закон о сертификации оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

За поддержание в целом законопроекта №3364-1-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сертификации "Укрэнерго" на внеочередном заседании в четверг проголосовало 296 народных депутатов.

Теги: #зеленский #закон #энергетика
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