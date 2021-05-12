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19:18 12.05.2021

Медведчук заявляет, что ознакомился с предъявленным ему подозрением

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Медведчук заявляет, что ознакомился с предъявленным ему подозрением

Народный депутат Украины Виктор Медведчук заявляет, что ознакомился с подозрением, предъявленным ему генеральным прокурором.

"Я ознакомился и взял копию…Подозрение направлено по почте в секретариат Верховной Рады и по домашнему адресу. Ни в одном, ни в другом месте этого подозрения не было", - сказал Медведчук журналистам в Киеве после посещения Офиса генерального прокурора в среду.

"Изложенные обвинения и инкриминирование ряда статьей УК, в том числе, и тяжких, являются необоснованными, бездоказательными и в целом их можно назвать не иначе как политическими", - отметил Медведчук.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он уехать из Украины, депутат сказал: "Нет, конечно, не собирался раньше, не собираюсь сегодня и не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю, в первую очередь, тем, кто очень хочет, чтобы я это сделал".

При этом Медведчук заявил, что на протяжении последних нескольких месяцев некоторые люди из высокопоставленных чиновников рекомендовали ему покинуть страну.

"Я буду бороться за справедливость, буду бороться с незаконными обвинениями", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, не обидно ли ему, что РФ не будет за него заступаться, Медведчук сказал: "Я буду заступаться сам за себя. У меня достаточный для этого опыт юридической практики. У меня есть достойные высокопрофессиональные адвокаты. И я представляю сегодня партию, которая является боевым отрядом в политике, в жизни, и я надеюсь на их защиту и уверен, что такая защита будет мне предоставлена".

Адвокат Медведчука Богдан Коваль уточнил, что подозрение предъявлено по ст. 111 и ст. 438 УК (госизмена и нарушение обычаев войны).

То есть, по словам адвоката, подозрение предъявлено по двум эпизодам. По его словам, судебное заседание по избранию меры пресечения, скорее всего, будет уже в четверг.

При этом он не уточнил, какую меру пресечения обвинение будет просить суд избрать для Медведчука.

"Это не о праве, а о политике. Ознакомились с подозрением, которое нам вручили. Причем, нам вручили не уведомление, как предусматривает УПК, нам дали копию. Потому что следствие считает, что нас уведомили (о подозрении – ИФ) еще вчера. Но сведений о том, что мы ознакомились с содержанием подозрения, прокурор нам не предоставил", - сказал адвокат.

По его словам, с материалами дела еще не ознакомились, так как для этого необходимо время.

Теги: #медведчук #подозрение
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