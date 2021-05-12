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19:12 12.05.2021

Зеленский призвал власти Литвы присоединиться к убеждению европейских партнеров в целесообразности подписания двусторонних деклараций о европейской перспективе Украины

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Зеленский призвал власти Литвы присоединиться к убеждению европейских партнеров в целесообразности подписания двусторонних деклараций о европейской перспективе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров со спикером Сеймаса Литвы Викторией Чмилите-Нильсен призвал власти Литвы присоединиться к убеждению европейских партнеров в целесообразности подписания двусторонних деклараций о европейской перспективе Украины, сообщает пресс-служба президента.

"Литва первой подписала двустороннее Декларацию о поддержке стремления Украины стремления в Европейский Союз. Хочу за это поблагодарить президента Науседу", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Стороны также обсудили стратегическую цель Украины относительно политической ассоциации и экономической интеграции в Европейский Союз.

"Президент Украины призвал Литву присоединиться к убеждению европейских партнеров в целесообразности подписания с Украиной двусторонних деклараций о европейской перспективе", - сообщается на сайте главы государства.

Как сообщается, "президент поблагодарил литовскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за решение президента Литовской Республики Гитанаса Науседы принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы".

Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем депутатам Сеймаса за принятие 27 апреля Резолюции с осуждением провокационных действий Российской Федерации и выражение поддержки Украине.

"Именно такие решительные шаги наших международных партнеров помогли уменьшить градус напряжения вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму", - отметил глава государства.

Также Зеленский рассказал спикеру Сеймаса о "длительной милитаризации Крымского полуострова и стремительном ухудшении гуманитарной ситуации в результате нарушения оккупационными властями прав человека".

При этом, он поблагодарил литовскую делегацию за их стремление "посетить административную границу с временно оккупированным Крымом в Херсонской области и пообщаться с внутренне перемещенными лицами".

Зеленский также поприветствовал образование 11 мая 2021 года в Сеймасе Литовской Республики парламентской платформы по деоккупации Крыма.

Теги: #евроинтеграция #зеленский #литва
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