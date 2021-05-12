Глава Черниговской ОГА представила Стратегию развития региона и план действий по ее реализации

Глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко представила Стратегию развития Черниговской области и план действий по ее реализации.

"Анна Коваленко представила перед Кабинетом министров Стратегию развития Черниговщины, а также план действий по ее реализации. Также председатель ОГА инициировала пересмотр формулы распределения средств Государственного фонда регионального развития, чтобы ликвидировать непропорционально низкое финансирование из ГФРР проектов Черниговской области", - говорится в сообщении пресс-службы ОГА по результатам выездного заседания правительства в Черниговской области.

Кроме того, Коваленко предложила Кабмину ввести повышенный коэффициент 1,3 для финансирования медицинских и образовательных учреждений полесского региона.

"Учитывая низкую плотность населения на Черниговщине, стандартная формула финансирования не позволяет удовлетворять потребности школ и больниц области", - говорится в сообщении.

Среди прочего, глава ОГА заявила о необходимости поддержать масштабную реконструкцию парково-дворцового комплекса "Качановка".

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, на выездном заседании правительство передало 12 имущественных комплексов, находящихся в сфере управления Черниговской ОГА, в собственность территориальных общин Черниговской области.