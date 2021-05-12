События

18:30 12.05.2021

Глава Черниговской ОГА представила Стратегию развития региона и план действий по ее реализации

1 мин читать
Глава Черниговской ОГА представила Стратегию развития региона и план действий по ее реализации

Глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко представила Стратегию развития Черниговской области и план действий по ее реализации.

"Анна Коваленко представила перед Кабинетом министров Стратегию развития Черниговщины, а также план действий по ее реализации. Также председатель ОГА инициировала пересмотр формулы распределения средств Государственного фонда регионального развития, чтобы ликвидировать непропорционально низкое финансирование из ГФРР проектов Черниговской области", - говорится в сообщении пресс-службы ОГА по результатам выездного заседания правительства в Черниговской области.

Кроме того, Коваленко предложила Кабмину ввести повышенный коэффициент 1,3 для финансирования медицинских и образовательных учреждений полесского региона.

"Учитывая низкую плотность населения на Черниговщине, стандартная формула финансирования не позволяет удовлетворять потребности школ и больниц области", - говорится в сообщении.

Среди прочего, глава ОГА заявила о необходимости поддержать масштабную реконструкцию парково-дворцового комплекса "Качановка".

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, на выездном заседании правительство передало 12 имущественных комплексов, находящихся в сфере управления Черниговской ОГА, в собственность территориальных общин Черниговской области.

Теги: #стратегия #черниговская_область #коваленко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 12.05.2021
Глава Черниговской ОГА представила Стратегию развития региона и план действий по ее реализации

Глава Черниговской ОГА представила Стратегию развития региона и план действий по ее реализации

12:44 12.05.2021
В Черниговской области стартовали учения теробороны

В Черниговской области стартовали учения теробороны

10:40 12.05.2021
Украина будет предотвращать эскалацию военного конфликта - Таран о Стратегии военной безопасности

Украина будет предотвращать эскалацию военного конфликта - Таран о Стратегии военной безопасности

10:36 27.04.2021
Стратегия экономического развития Донбасса начнет работать с января 2022 года - Минреинтеграции

Стратегия экономического развития Донбасса начнет работать с января 2022 года - Минреинтеграции

13:34 20.04.2021
Дорожники в Черниговской области ремонтируют международную трассу Киев - Чернигов - Новые Яриловичи

Дорожники в Черниговской области ремонтируют международную трассу Киев - Чернигов - Новые Яриловичи

12:19 20.04.2021
Дорожники начали капремонт трассы Н-07 в Черниговской области

Дорожники начали капремонт трассы Н-07 в Черниговской области

15:56 14.04.2021
Кабмин утвердил план реализации Стратегии коммуникации в сфере евроинтеграции на 2021 год

Кабмин утвердил план реализации Стратегии коммуникации в сфере евроинтеграции на 2021 год

21:31 13.04.2021
Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму

Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму

16:30 12.04.2021
Кабмин вскоре утвердит Стратегию развития ОПК Украины - Шмыгаль

Кабмин вскоре утвердит Стратегию развития ОПК Украины - Шмыгаль

17:47 08.04.2021
Водородная стратегия ЕС предполагает сотрудничество с Украиной и Марокко – еврокомиссар

Водородная стратегия ЕС предполагает сотрудничество с Украиной и Марокко – еврокомиссар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

Медведчук заявляет, что ознакомился с предъявленным ему подозрением

ГФС и прокуратура проводят обыски в "Киевавтодоре"

Не менее 50% названий книг, продаваемых в магазинах, с 16 июля 2021 года должны быть на украинском языке - Госкомтелерадио

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для ознакомления с подозрением

ПОСЛЕДНЕЕ

Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии с июня - министр здравоохранения

Британская тюрьма готова принять Караджича, заявляет Лондон

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

Медведчук заявляет, что ознакомился с предъявленным ему подозрением

Зеленский призвал власти Литвы присоединиться к убеждению европейских партнеров в целесообразности подписания двусторонних деклараций о европейской перспективе Украины

Кабмин ограничил создание резерва сомнительных долгов госкомпаний

В Департаменте соцполитики КГГА проводятся обыски из-за хищения 13,5 млн грн на закупке медизделий

Предъявление Медведчуку подозрения в госизмене не отразится на переговорах ТКГ и на военной эскалации на Донбассе - Гармаш

Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ минимум на 3 года

Министр финансов Франции прибыл с визитом в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА