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16:58 12.05.2021

Не менее 50% названий книг, продаваемых в магазинах, с 16 июля 2021 года должны быть на украинском языке - Госкомтелерадио

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Не менее 50% названий книг, продаваемых в магазинах, с 16 июля 2021 года должны быть на украинском языке - Госкомтелерадио

Нормы языкового законодательства, которые регламентируют использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения вступают в силу с 16 июля 2021 года, сообщает Государственный комитет телевидения и радиовещания.

"Госкомтелерадио напоминает, что 16 июля 2021 года вступает в силу 26 статья закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения. Законом предусмотрено, что не менее половины всех изданных в течение года издателем названий книг должно быть на украинском языке, также не менее 50% названий книг, которые продаются в магазинах или других местах распространения, должны быть на государственном языке", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что данная норма не распространяется на издательскую продукцию на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов или национальных меньшинств Украины за счет средств государственного или местных бюджетов.

Указанная норма также не распространяется на книжные магазины и другие заведения, осуществляющие распространение книжных изданий исключительно на официальных языках Европейского Союза, государственном языке или словарей и разговорников по иностранным языкам, учебников по изучению иностранных языков, а также специализированные магазины, созданные для реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины.

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафов (от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан) или предупреждение, если правонарушение совершено впервые.

Теги: #книги #госкомтелерадио #украинский_язык
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