События

11:11 12.05.2021

Тупицкий снова не пришел в суд на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения

3 мин читать
Тупицкий снова не пришел в суд на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения

Печерский районный суд Киева вновь отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен, из-за его неявки на заседание.

Тупицкий в среду в очередной раз не явился на заседание, адвокаты сообщили, что он продолжает находиться на лечении, и попросили о переносе рассмотрения ходатайства.

Также его защита указала на то, что суд до сих пор не рассмотрел жалобы Тупицкого на уведомление его о подозрении.

Представители обвинения отметили, что адвокаты не предоставили доказательств того, что состояние здоровья не позволяет подозреваемому явиться на заседание, документов о необходимости экстренной медицинской помощи нет, и Тупицкий использует медицинские документы, умышленно затягивая рассмотрение ходатайства. В связи с этим прокуроры снова ходатайствовали перед судом о применении привода в судебное заседание.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес слушание дела на 19 мая 10.00. Трансляция судебного заседания велась на ютюб-канале "Судова влада": https://www.youtube.com/watch?v=KFQ8TN0bIyc

Как сообщалось, Печерский районный суд неоднократно переносил рассмотрение ходатайства из-за неявки Тупицкого на заседание. Его адвокаты заявляли о госпитализации подзащитного, суд указывал на преждевременность вопроса принудительного привода и статус Тупицкого как спецсубъекта.

Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Артура Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление Государственного бюро расследований (ГБР) по делам Майдана. В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Позже в Печерском суде сообщили, что рассмотрят 2 апреля ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

В Офисе генпрокурора агентству уточнили, что мера пресечения будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45,4 тыс грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей Уголовным процессуальным кодексом для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу. При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК, и может быть изменена, если подозреваемый не "пересмотрит свое отношение к выполнению процессуальных обязательств".

Теги: #тупицкий #неявка #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:26 11.05.2021
Суд продлил до июля арест обвиняемых в убийстве активистки Гандзюк Мангера и Левина

Суд продлил до июля арест обвиняемых в убийстве активистки Гандзюк Мангера и Левина

17:21 11.05.2021
КС рассматривает, открывать ли производство по представлению 49 нардепов о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи - Совгиря

КС рассматривает, открывать ли производство по представлению 49 нардепов о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи - Совгиря

15:24 11.05.2021
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы 2020г. в 18 громадах Донбасса – "Опора"

Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы 2020г. в 18 громадах Донбасса – "Опора"

15:02 11.05.2021
Апелляционный суд отменил решение ОАСК о признании противоправным постановления правительства об изменениях в украинском правописании

Апелляционный суд отменил решение ОАСК о признании противоправным постановления правительства об изменениях в украинском правописании

15:47 07.05.2021
В Харькове инспектор ювенальной превенции, из-за халатности которой погиб 3-летний ребенок, получила условный срок

В Харькове инспектор ювенальной превенции, из-за халатности которой погиб 3-летний ребенок, получила условный срок

19:20 06.05.2021
В суд передано дело по похитителям киевского бизнесмена

В суд передано дело по похитителям киевского бизнесмена

01:54 02.05.2021
Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе

Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе

13:00 30.04.2021
Суд отменил допсоглашения на сумму более 44 млн грн, заключенные "Электротяжмашем" с нарушением закона

Суд отменил допсоглашения на сумму более 44 млн грн, заключенные "Электротяжмашем" с нарушением закона

12:29 30.04.2021
Суд заблокировал выплату дивидендов за 2019-2020 "Турбоатомом" по иску связанного с РФ миноритария Biscone Limited – заявление

Суд заблокировал выплату дивидендов за 2019-2020 "Турбоатомом" по иску связанного с РФ миноритария Biscone Limited – заявление

13:17 29.04.2021
Tolexis Trading Group DF Фирташа отстояла в суде преимущественное право на покупку госдоли при приватизации ЗТМК – адвокаты

Tolexis Trading Group DF Фирташа отстояла в суде преимущественное право на покупку госдоли при приватизации ЗТМК – адвокаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в BMW из гранатомета

В Украине за сутки зафиксировано 4538 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 19766 человек

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина нуждается в усилении ПВО – глава Минобороны

Хомчак: Украина - лидер среди стран-претендентов в выполнении заданий для вступления в НАТО

В Украине в ближайшие сутки погода существенно не изменится

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом депутатов "Единой России" в ОРДЛО

ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

64% украинцев против введения рынка земли в Украине, 79% против продажи иностранцам – опрос

Россия не спешит выполнять обещания по отводу войск от границы Украины – Таран

В Киеве идут обыски в "Спецжитлофонде", подозревают хищение 10,5 млн грн

В Киеве за сутки выявлены 627 новых случаев COVID-19

Украина будет предотвращать эскалацию военного конфликта - Таран о Стратегии военной безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА