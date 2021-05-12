Завершение реформы децентрализации зависит от актуализации законодательства Украины - Чернышев

Для завершения реформы децентрализации необходимо актуализировать действующее законодательство Украины для обеспечения эффективного функционирования всей системы органов местного самоуправления и системы местных органов исполнительной власти, считает министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

"Для завершения децентрализации важно не только создать способные громады, но и обеспечить эффективное функционирование всей системы органов местного самоуправления, а также системы местных органов исполнительной власти. Именно поэтому необходимо актуализировать действующее законодательство Украины", - подчеркнул Чернышев на заседании Консультационного совета по вопросам местного самоуправления, который прошел 11 мая под председательством председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

По мнению министра в 2020 году, парламентом был принят пакет важных решений, которые позволяют говорить о завершающем этапе реформы.

"Сейчас мы работаем над законодательством в пределах норм действующей Конституции, что создает значительные трудности для реформирования системы местного самоуправления и местных государственных администраций. Однако, до внесения конституционных изменений необходимо как можно быстрее актуализировать Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и отраслевое законодательство по децентрализации полномочий в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта и т.д., - отметил Чернышев.

Он отметил, что проекты законов о внесении изменений уже разработаны Минрегионом и направлен на согласование министерствам, облгосадминистрациям, ассоциациям.

"Мы рассчитываем, что ассоциации органов местного самоуправления будут активными участниками продвижения конституционных изменений и соответствующий консенсус будет найден в парламенте. Я убежден в том, что совместными усилиями органов государственной власти, органов местного самоуправления нам удастся реализовать наиболее важную реформу для наших сограждан - реформу местного самоуправления", - подытожил министр.