События

07:01 12.05.2021

Завершение реформы децентрализации зависит от актуализации законодательства Украины - Чернышев

2 мин читать

Для завершения реформы децентрализации необходимо актуализировать действующее законодательство Украины для обеспечения эффективного функционирования всей системы органов местного самоуправления и системы местных органов исполнительной власти, считает министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

"Для завершения децентрализации важно не только создать способные громады, но и обеспечить эффективное функционирование всей системы органов местного самоуправления, а также системы местных органов исполнительной власти. Именно поэтому необходимо актуализировать действующее законодательство Украины", - подчеркнул Чернышев на заседании Консультационного совета по вопросам местного самоуправления, который прошел 11 мая под председательством председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

По мнению министра в 2020 году, парламентом был принят пакет важных решений, которые позволяют говорить о завершающем этапе реформы.

"Сейчас мы работаем над законодательством в пределах норм действующей Конституции, что создает значительные трудности для реформирования системы местного самоуправления и местных государственных администраций. Однако, до внесения конституционных изменений необходимо как можно быстрее актуализировать Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и отраслевое законодательство по децентрализации полномочий в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта и т.д., - отметил Чернышев.

Он отметил, что проекты законов о внесении изменений уже разработаны Минрегионом и направлен на согласование министерствам, облгосадминистрациям, ассоциациям.

"Мы рассчитываем, что ассоциации органов местного самоуправления будут активными участниками продвижения конституционных изменений и соответствующий консенсус будет найден в парламенте. Я убежден в том, что совместными усилиями органов государственной власти, органов местного самоуправления нам удастся реализовать наиболее важную реформу для наших сограждан - реформу местного самоуправления", - подытожил министр.

Теги: #министр #децентрализация #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:02 12.05.2021
Иностранные военные атташе посетили позиции ВСУ на Донбассе

Иностранные военные атташе посетили позиции ВСУ на Донбассе

23:06 11.05.2021
Медведчук заявил, что находится в Украине и "не собирается прятаться" – ОПЗЖ

Медведчук заявил, что находится в Украине и "не собирается прятаться" – ОПЗЖ

22:26 11.05.2021
Суд продлил до июля арест обвиняемых в убийстве активистки Гандзюк Мангера и Левина

Суд продлил до июля арест обвиняемых в убийстве активистки Гандзюк Мангера и Левина

20:33 11.05.2021
Киевская школа экономики получит $700 тыс. благотворительного взноса ИК Dragon Capital

Киевская школа экономики получит $700 тыс. благотворительного взноса ИК Dragon Capital

15:08 11.05.2021
Замглавы ОП Тимошенко отмечает изменения в сотрудничестве с органами местного самоуправления

Замглавы ОП Тимошенко отмечает изменения в сотрудничестве с органами местного самоуправления

14:56 11.05.2021
Разумков надеется, что парламент внесет изменения в Конституцию в части децентрализации

Разумков надеется, что парламент внесет изменения в Конституцию в части децентрализации

14:17 11.05.2021
Саммит НАТО, где запланировано обсуждение получения Украиной ПДЧ, не будет проходить без участия Украины – Жовква

Саммит НАТО, где запланировано обсуждение получения Украиной ПДЧ, не будет проходить без участия Украины – Жовква

13:45 11.05.2021
НАТО призывает Украину укрепить ее демократические институции и усилить верховенство права в соответствии со стандартами Альянса – глава представительства Винников

НАТО призывает Украину укрепить ее демократические институции и усилить верховенство права в соответствии со стандартами Альянса – глава представительства Винников

13:18 11.05.2021
В связи с обстрелами в Израиле украинцам рекомендуют внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов и следовать инструкциям властей – посольство

В связи с обстрелами в Израиле украинцам рекомендуют внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов и следовать инструкциям властей – посольство

10:43 11.05.2021
Украина осуждает обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу – МИД

Украина осуждает обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу – МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Зеленский подписал закон о заочном осуждении

Нардеп Козак, скорее всего, пребывает сейчас в РФ, Медведчук в Украине – глава СБУ

Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов – Венедиктова

Зеленский поручил Кабмину утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год - указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Совбез ООН обсудит в среду эскалацию палестино-израильского конфликта – СМИ

Армия Израиля сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

Руководитель разведки Южной Кореи находится в Токио для обсуждения КНДР с главами разведывательных служб Японии и США – СМИ

Советник президента США по нацбезопасности осудил ракетные обстрелы ХАМАСом территории Израиля

Трамп обвинил Байдена в "слабости и отсутствии поддержки Израиля"

Байден заявляет, что лидеры 40% стран мира просили его о помощи с вакцинами

Лидер ХАМАС заявил, что нанес поражение Израилю и готов к эскалации

Группировки из Газы заплатят кровью за обстрелы Израиля – Нетаньяху

Аэропорт Тель-Авива возобновил работу после ракетных обстрелов

Женщина погибла близ Тель-Авива из-за ракетного обстрела из сектора Газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА