Трамп обвинил Байдена в "слабости и отсутствии поддержки Израиля"

СБывший президент США Дональд Трамп заявил, что "слабость" нынешнего американского лидера Джо Байдена и отсутствие должной поддержки Иерусалима с его стороны привело к эскалации напряженности в Израиле.

"Когда я занимал этот пост, мы были известны как мирное президентство, потому что противники Израиля знали, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Израиля, и в случае нападения на Израиль будет быстрое возмездие", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на его новом сайте.

"При Байдене мир становится все более жестоким и нестабильным, потому что слабость Байдена и отсутствие поддержки Израиля приводят к новым нападениям на наших союзников", - отметил экс-президент.

По его мнению, Америка всегда должна быть на стороне Израиля и "ясно дать понять, что палестинцы должны положить конец насилию, террору и ракетным обстрелам, а также, что США всегда будут решительно поддерживать право Израиля на самооборону".

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.

В свою очередь во вторник вечером палестинская группировка ХАМАС сообщила, что запустил в сторону Тель-Авива 130 ракет. Некоторые из них разорвались на территории населенных пунктов в центральной части Израиля. Поступили сообщения о раненых и об одном погибшем.

Изначально боевики в секторе Газа начали запускать ракеты, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме.