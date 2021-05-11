Главредом The Washington Post впервые стала женщина
Журналист Салли Базби стала первой женщиной на посту главного редактора The Washington Post, сообщила эта газета во вторник.
"У Салли Базби выдающийся список достижений и невероятно богатый опыт в руководстве международной новостной организацией", - сказал исполнительный директор The Washington Post Фред Райан.
Базби с 1988 года работала в Associated Press, сначала репортером, а затем - главой бюро. В 2017 году она стала главным редактором агентства. Она сделала ставку на развитие цифрового сторителлинга и расследований, и в 2019 году Associated Press получило Пулицеровскую премию за расследование зверств во время войны в Йемене.
"The Washington Post - это институт с богатым журналистским наследием, который находится в авангарде цифровых медиа... Для меня будет честь возглавить эту невероятную группу журналистов", - сказала Базби.
Она приступит работе 1 июня и сменит Марти Барона, который покинул газету в конце февраля. В Associated Press обязанности главного редактора поделят между собой вице-президент и управляющий директор Брайан Каровиллано и вице-президент Дэвид Скотт.