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17:35 11.05.2021

Совместные учения Украины и США в Черном море завершились - посольство

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Совместные учения Украины и США в Черном море завершились - посольство

Посольство США в Украине сообщает об успешном завершении совместных украинско-американских учений в Черном море.

"Поздравляем экипаж катера береговой охраны США "Гамильтон", ВМС Украины и Морскую охрану Украине с успешным завершением учений в Черном море! Ваша работа помогает обеспечить лучший уровень безопасности и успешного развития не только для Украины, но и для всего региона и мира", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Катер прибыл в украинские территориальные воды днем ранее.

"Поскольку у нас есть общие интересы, эти меры способствуют укреплению нашего партнерства, подтверждая безопасность и законность мер в Черном море", - отметили в посольстве.

 

Теги: #черное_море #учения #посольство_сша
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