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13:43 11.05.2021

Замглавы МВД: в ближайшие пару лет авиация министерства будет задействована для спасения людей на всей территории Украины

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Замглавы МВД: в ближайшие пару лет авиация министерства будет задействована для спасения людей на всей территории Украины

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает эффективность работы авиации МВД.

"Во Львовской области с 1 апреля авиация ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – ИФ) эвакуировала семерых человек из труднодоступных мест... Мы спасли нескольких людей, у которых были инсульты... Также был эвакуирован человек, который попал в тяжёлое ДТП в городе Броды", - рассказал Геращенко журналистам в вторник в Киеве в ходе всеукраинского форума "Украина 30: Безопасность страны".

Он подчеркнул, что в планах МВД - покрытие всей страны сетью вертолётов, которые смогут вылетать "на все чрезвычайные ситуации, где это обосновано экономически и фактически".

По словам замглавы ведомства, ожидается, что "на протяжении двух-трёх лет вся территория Украины будет покрыта вертолётами для спасения людей".

Геращенко добавил, что уже предстоящей зимой авиация МВД будет задействована в Карпатах для спасения людей в сложных погодных условиях.

Теги: #геращенко #авиация #мвд
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