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13:18 11.05.2021

В связи с обстрелами в Израиле украинцам рекомендуют внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов и следовать инструкциям властей – посольство

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В связи с обстрелами в Израиле украинцам рекомендуют внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов и следовать инструкциям властей – посольство

Из-за эскалации израильско-палестинского противостояния и обстрелов гражданам Украины рекомендуется внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности.

"В связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля, а также возможными обстрелами центральной части Израиля, в т.ч. города Иерусалим, гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщению местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности", - сообщает посольство Украины в Израиле.

В посольстве отметили, что в случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения.

Так, посольство призывает граждан Украины относиться ко всем таких предупреждений как к реальным и следовать инструкциям местных властей.

"В случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа во время включения сигнала воздушной тревоги, гражданам рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами", - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайные обстоятельства гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Государстве Израиль.

Как сообщает, в последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев. Так, ранее в понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского Красного Креста, ранения получили сотни палестинцев.

В понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки. В свою очередь палестинские СМИ сообщили в результате этих ударов о гибели 20 человек, включая девяти детей. Ещё 65 человек ранены.

 

Теги: #безопасность #украина #израиль
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