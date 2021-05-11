Небольшое похолодание в Украине ожидается в среду во всех областях, кроме западных

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления и прохладная воздушная масса, лишь в западных областях сохранится теплая погода, сообщил Укргидрометцентр.

На Левобережье, в южных областях, днем и в Карпатах небольшой дождь, кое- где гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°, в западной части 19-24°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 мая самая высокая температура днем была +28,9 в 2013г., самая низкая ночью -2,4 в 1900г.

В четверг, 13 мая, в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на Закарпатье 9-14°; днем 14-19°, в южных и восточных областях 18-24°.

В Киеве в четверг небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.

11 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 11-15°, в Днепре, в пределах Киева, 11°.