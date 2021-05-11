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12:08 11.05.2021

Кулеба: РФ перестала "бряцать оружием" у границ Украины, однако может возобновить эти действия в любой момент

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Кулеба: РФ перестала "бряцать оружием" у границ Украины, однако может возобновить эти действия в любой момент

Россия перестала "бряцать оружием" у границ Украины, однако может возобновить эти действия в любой момент, поскольку войска остаются на границе и на временно оккупированных территориях, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"За последний месяц все мы увидели, как работает сдерживание на практике. Хочу поблагодарить всех партнеров Украины за то, что они нас вовремя услышали, за то, что они сделали свой очень важный взнос в то, что Россия перестала бряцать оружием. Я хочу подчеркнуть, что Россия остается на границе и на оккупированных территориях. Единственное, что изменилось - это она перестала громко бряцать оружием, однако она может возобновить эти действия в любой момент", - сказал Кулеба на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве во вторник.

Он указал, что стратегические приоритеты внешней политики Украины - это, прежде всего, движение к членству в ЕС и НАТО, и более детально они будут прописаны в стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

"Приоритеты наши традиционны: они прописаны в Конституции, они детализированы в стратегии национальной безопасности, еще более детально они будут прописаны в стратегии внешнеполитической деятельности Украины, на принятие которой мы все с нетерпением ждем. Это, действительно, прежде всего, движение на членство в ЕС и НАТО, но это также поиск места Украины и, будем откровенны, получение выгод и минимизация рисков от действий глобального противостояния, которое уже развернулось в мире между Соединенными Штатами и Китаем", - добавил министр.

Теги: #кулеба #агрессия_рф #мид
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