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11:50 11.05.2021

Украина, как и любая цивилизованная страна, не хочет войны, но должна иметь сильную и боеспособную армию – Зеленский

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Украина, как и любая цивилизованная страна, не хочет войны, но должна иметь сильную и боеспособную армию – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не хотят войны, однако страна должна иметь сильную и боеспособную армию.

"Украина не хочет войны, но, как бы это парадоксально не звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она является залогом стабильности, гарантией спокойствия и гарантией того, что ни у кого не появится мысли забрать у нашего государства что-то легко и без единого выстрела", - заявил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник в Киеве.

По его словам, в соответствии со стратегией национальной безопасности, "приоритетом Украины является усиление оборонных возможностей и возможностей безопасности, усиление международной поддержки и политического, экономического и правового давления на агрессора".

Он отметил, что "безусловным приоритетом на этом пути являются боеспособные Вооруженные силы Украины, подготовленный военный резерв, эффективная территориальная оборона в соединении с другими органами сил безопасности и обороны, которые способны защищать страну на земле, на море, в воздухе и, что сейчас особенно актуально, в киберпространстве".

Теги: #армия #зеленский #безопасность #форум #украина_30
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