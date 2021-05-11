8 школьников и учитель погибли при стрельбе в школе Казани (РФ) – источник
Девять человек погибли при стрельбе в казанской школе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"По уточненным данным, погибли 8 школьников и учитель", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что второй стрелявший заблокирован на 4-м этаже школы.
"Проводится его задержание", - сказал источник.
Ранее сообщалось о задержании 17-летнего подростка, открывшего стрельбу в школе №175 в Казани.
Корреспондент "Интерфакса" передает с места событий, что здание школы оцеплено бойцами Росгвардии, группа вооруженных бойцов выдвинулась к зданию.
На место прибыли десятки машин "скорой помощи", автомобили полиции.
Часть школьников находятся на улице, однако, по словам очевидцев, в школе еще могут находиться люди.
Около здания школы стоит спасательная лестница, которая ведет на третий этаж.
На место выехал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщил журналистам представитель властей.