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10:09 11.05.2021

За прошедшие сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса - Степанов

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За прошедшие сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса - Степанов

В течение прошедших суток в Украине от коронавируса привили 1 004 человека, при этом в 12 регионах не вакцинировали ни одного человека, сообщил министра здравоохранения Максим Степанов.

"1 004 человека привито против COVID-19 за сутки 9 мая 2021 года в Украине. 863 645 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - написал Степанов в Фейсбуке во вторник.

Министр уточнил, что ни одной прививки от коронавируса за прошедшие сутки не сделали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, а также в городе Киеве.

Лидером же по количеству привитых за прошедшие сутки граждан являются Львовская (470 вакцинаций за сутки), Черновицкая и Тернопольская области (по 90 вакцинаций).

В остальных регионах количество вакцинированных за сутки граждан находится в пределах от 10 до 79 человек.

"По состоянию на 9 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 431 человек", - резюмировал министр.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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