Три человека, в том числе 1,5-месячный ребенок, погибли в ДТП на трассе "Киев-Чоп"

Дорожная авария произошла в понедельник вечером на трассе Киев-Чоп в Ровенской области, погибла семья с грудным ребенком, пострадавший водитель микроавтобуса госпитализирован, говорится в сюжете ТСН. 19:30 в понедельник.

По предварительной информации, легковой автомобиль с семьей выехал на встречную полосу, где как раз двигался Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП погибли двое взрослых пассажиров легкового автомобиля и ребенок.

Отмечается, что в легковушке, предварительно, никто не был пристегнут ремнем безопасности, а ребенок находился не в автокресле.

Пострадавший водитель микроавтобуса госпитализирован.

Обстоятельства аварии выясняются.