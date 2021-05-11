События

03:25 11.05.2021

Три человека, в том числе 1,5-месячный ребенок, погибли в ДТП на трассе "Киев-Чоп"

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Три человека, в том числе 1,5-месячный ребенок, погибли в ДТП на трассе "Киев-Чоп"

Дорожная авария произошла в понедельник вечером на трассе Киев-Чоп в Ровенской области, погибла семья с грудным ребенком, пострадавший водитель микроавтобуса госпитализирован, говорится в сюжете ТСН. 19:30 в понедельник.

По предварительной информации, легковой автомобиль с семьей выехал на встречную полосу, где как раз двигался Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП погибли двое взрослых пассажиров легкового автомобиля и ребенок.

Отмечается, что в легковушке, предварительно, никто не был пристегнут ремнем безопасности, а ребенок находился не в автокресле.

Пострадавший водитель микроавтобуса госпитализирован.

Обстоятельства аварии выясняются.

 

Теги: #ровенская #дтп_жертвы
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