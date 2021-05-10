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16:11 10.05.2021

Малайзия с 12 мая почти на месяц уходит в режим изоляции из-за COVID-19

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Малайзия с 12 мая почти на месяц уходит в режим изоляции из-за COVID-19

Власти Малайзии в связи с распространением коронавируса COVID-19 приняли решение с 12 мая по 7 июня ввести в стране общенациональный режим изоляции, сообщает сингапурское издание "Стрейтс таймс".

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил об этом по итогам состоявшегося в понедельник заседания Совета национальной безопасности, который определяет национальную политику по борьбе с эпидемией.

В частности, будет введен запрет на все общественные мероприятия, посещение ресторанов, перемещения внутри штатов и районов. Перемещения между штатами и районами разрешены лишь из-за работы, экстренных случаев, по медицинским назначениям, для вакцинации и посещения жены или мужа.

Для активности на свежем воздухе будут сделаны лишь некоторые исключения, добавил премьер.

Издание отмечает, что на такой шаг власти пошли незадолго до того, как в четверг Малайзия должна была отмечать Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) - в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Малайзии за время пандемии диагностировали более 444,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 1,7 тыс. инфицированных скончались, свыше 405,3 тыс. вылечились.

Теги: #малайзия #covid_19 #изоляция
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