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15:13 10.05.2021

В Днепропетровской области произошел пожар на территории полигона бытовых отходов

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В Днепропетровской области произошел пожар на территории полигона бытовых отходов

В Днепропетровской области в понедельник утром произошел пожар на территории Павлоградского полигона бытовых отходов, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"10 мая в 6:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Павлоградского полигона бытовых отходов вблизи поселка Богуслав Павлоградского района", - сказано в сообщении.

По прибытию пожарных к месту происшествия установлено, что на территории полигона бытовых отходов горит мусор на площади 500 кв. метров.

Пожар локализован в 9:36, ликвидация продолжается.

К тушению пожара привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и 2 единицы техники коммунального предприятия "Уютный город".

Теги: #днепропетровская #пожар
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