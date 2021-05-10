Более половины украинцев знают точную дату аварии на Чернобыльской АЭС – соцопрос

52% украинцев знают точную дату аварии на Чернобыльской АЭС, более трети населения Украины не смогли вспомнить год, в котором произошла трагедия, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии 13-15 апреля 2021 года.

По данным исследования, большинство респондентов (69%) смогли вспомнить по крайней мере год, в котором произошла авария, однако 52% знают точную дату.

Отмечается, что несмотря на то, что опрос проводился в даты, близкие к годовщине аварии, более трети населения Украины (31%) не смогли вспомнить год аварии, почти половина населения (48%) на знают точную дату.

По сравнению с опросом, который проводился год назад, доля украинцев, которые смогли вспомнить точную дату аварии на ЧАЭС, выросла с 40% до 52%.

По данным опрос, уровень осведомленности относительно года аварии ниже среди младшего поколения (только 51% респондентов смогли назвать правильный ответ) и примерно одинаковый у респондентов в возрасте от 30 лет. Украинцы в возрасте 50 - 69 лет (на момент аварии им было от 15 до 34 лет) лучше знают точную дату.

Несколько больше мужчин, чем женщин знают хотя бы год, когда случилась трагедия - 73% среди мужчин и 66% среди женщин, но уровень осведомленности относительно точной даты в разрезе статей почти не отличается.

Больше всего респондентов (36%) считают, что причиной аварии были ошибки руководства и/или персонала станции, 26% опрошенных вероятной причиной аварии называет сочетание недостатков строительства и ошибок персонала. Примерно одинаковая доля респондентов, которые считают, что к аварии привели ошибки, допущенные при проектировании и/или строительстве станции (11%) и несчастный случай (8%).

Соцопрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Был опрошен 2001 респондент, проживающий во всех регионах Украины (кроме АР Крым; в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.