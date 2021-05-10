События

11:34 10.05.2021

Морские пограничники Украины провели двухдневные маневры с участием американского корабля

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Морские пограничники Украины провели двухдневные маневры с участием американского корабля

Флагман Морской охраны Украины "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton в течение двух дней проводили совместные учения в море, сообщила Государственная пограничная служба.

По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с привлечением корабля ВМС Украины «Старобельск». Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам НАТО.

Отмечается, что отработка сложных элементов маневрирования, уклонения от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля - все элементы учений "традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ".

"Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные сложности для маневров - объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации", - подчеркивают пограничники.

 

Теги: #учения #пограничники
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