Боевики ХАМАС в понедельник вновь осуществили пуск трех ракет по Израилю

В понедельник боевики движения ХАМАС осуществили пуск трех ракет по израильской территории, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля в твиттере.

"Еще три ракеты были выпущены в сторону южного Израиля, нарушив то, что должно было быть обычным утром", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "родители будят своих детей и торопят их в бомбоубежища", и подчеркивается: "Сейчас не время для террора, оно никогда не наступит".

Как сообщалось, танки израильской армии в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по израильской территории уже нанесли удары по объектам ХАМАС.

В минувшие выходные четыре ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме в связи с решением израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

Это вызвало волну протестов со стороны палестинского населения, которые переросли в столкновения с полицией на Храмовой горе и в Шейх Джаррахе. Всего в ходе столкновений пострадали более 300 палестинцев и более 10 полицейских.