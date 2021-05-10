События

07:59 10.05.2021

На Донбассе российские наемники два раза обстреливали позиции ВСУ

1 мин читать
На Донбассе российские наемники два раза обстреливали позиции ВСУ

Российские наемники два раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, украинские военнослужащие не пострадали.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, боевики из стрелецкого вооружения совершили один обстрел вблизи Авдеевки в течение прошлых суток и также еще один обстрел с начала текущих суток вблизи н.п. Троицкое из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра.

Отмечается, что боевых потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны российских наемников во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, где произошло глушения GPS сигнала вблизи н.п. Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый луч.

У н.п. Железное и Калиновое наблюдатели Миссии из-за результате глушения сигнала не смогли поднять в воздух БПЛА.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:25 10.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2 817 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9 002 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2 817 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9 002 человек

06:53 10.05.2021
На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

05:25 10.05.2021
Правоохранители возбудили дело из-за использования 45-летним одесситом  коммунистической символики

Правоохранители возбудили дело из-за использования 45-летним одесситом  коммунистической символики

04:27 10.05.2021
На Закарпатье СБУ разоблачила трех луганчан, которые расклеивали листовки с угрозами венграм

На Закарпатье СБУ разоблачила трех луганчан, которые расклеивали листовки с угрозами венграм

03:31 10.05.2021
В Сумской области мужчина вывесил на балконе плакат с советской символикой

В Сумской области мужчина вывесил на балконе плакат с советской символикой

02:13 10.05.2021
Министр культуры и информационной политики сообщил, когда вынесут на голосование законопроект о медиа

Министр культуры и информационной политики сообщил, когда вынесут на голосование законопроект о медиа

23:05 09.05.2021
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла авария, погибли три человека, еще один пострадал

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла авария, погибли три человека, еще один пострадал

22:10 09.05.2021
На Днепропетровщине полиция зарегистрировала 9 сообщений о нарушениях в отношении использования коммунистической символики

На Днепропетровщине полиция зарегистрировала 9 сообщений о нарушениях в отношении использования коммунистической символики

20:31 09.05.2021
В Украину прибыла еще одна партия вакцин CoronaVac

В Украину прибыла еще одна партия вакцин CoronaVac

19:03 09.05.2021
Порошенко: Украина должна стать активным участником общеевропейской дискуссии о будущем Объединенной Европы

Порошенко: Украина должна стать активным участником общеевропейской дискуссии о будущем Объединенной Европы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2 817 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9 002 человек

В Украине правонарушения в День победы над нацизмом касаются использования запрещенной символики – Нацполиция

В Очакове произошло столкновение митингующих с полицией из-за красного флага с запрещенной символикой

Возложение цветов в парке Вечной Славы в Киеве 9 мая проходит без провокаций

Альянс сам объявит формат и повестку саммита НАТО, когда придет время – официальный представитель

ПОСЛЕДНЕЕ

На горе Поп Иван Черногорский потеплело

Число заражений COVID-19 в мире превысило 158 млн - университет Хопкинса

Боевики ХАМАС в понедельник вновь осуществили пуск трех ракет по Израилю

США приписали хакерскую атаку на трубопровод группировке, связанной с Россией

Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

Кипр разрешил въезд в страну туристам, прошедшим полную вакцинацию от коронавируса

Лукашенко призывает к прекращению противостояния в обществе

Десять десантников США пострадали на учениях в Эстонии

В воскресенье на Донбассе обстрелов не зафиксировано - штаб ООС

На границе сектора Газа и Израиля вспыхнули порядка 20 пожаров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА