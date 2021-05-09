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18:20 09.05.2021

В воскресенье на Донбассе обстрелов не зафиксировано - штаб ООС

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В воскресенье на Донбассе обстрелов не зафиксировано - штаб ООС

На Донбассе в воскресенье российские наемники режим прекращения огня не нарушали, бойцы Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Кроме того, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.

Теги: #украина #донбасс #обстановка
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