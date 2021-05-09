Зеленский удостоил более тысячи украинок звания "Мать-героиня"

Президент Украины Владимир Зеленский в День матери подписал указ №188/2021 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня".

Как сообщается на сайте главы государства, за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития этого звания удостоено 1019 украинских женщин, воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Такого звания были удостоены 49 жительниц Винницкой области, 145 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 13 - Донецкой, 50 - Житомирской, 32 - Закарпатской, 21 - Запорожской, 54 - Ивано-Франковской, 5 - Киевской и 15 - города Киева.

Также звания "Мать-героиня" удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 - Луганской, 115 - Львовской, 12 - Николаевской, 76 - Одесской, 27 - Полтавской, 87 - Ровенской, 18 - Сумской, 54 - Тернопольской, 23 - Харьковской, 9 - Херсонской, 41 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 77 - Черновицкой и 22 - Черниговской области.