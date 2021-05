ЕС отметил 9 Мая открытием конференции "Будущее Европы"

Европейский Союз отметил День Европы 9 Мая открытием конференции "Будущее Европы" - рассчитанной на год серии дискуссий с участием всех политических сил и граждан всех категорий о перспективах развития ЕС.

Под музыку Бетховена, Гайдна и Баха первое публичное мероприятие конференции состоялось в Страсбурге, где находится Европейский парламент. Среди его участников - президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр председательствующей в ЕС Португалии Антониу Кошта и другие.

Из-за продолжающейся эпидемии COVID-19 церемония в Европарламенте прошла в ограниченном составе, и все ее участники были в защитных масках.

В опубликованном накануне обращении лидеры более чем 20 государств ЕС призвали сограждан к участию в широких консультациях о будущем Европы, в центре которых проблемы устойчивого развития, защиты климата, цифровизации, места и роли Европы в меняющемся мире.

Следующим шагом будет организация пленарного заседания, призванного отразить разнообразие мнений в Европе и принять во внимание идеи и предложения граждан.

Предварительно по принципу случайной выборки создаются группы граждан для участия в конференции. В каждой из групп должны быть представители всех 27 стран ЕС. Они будут составлены с учетом географического, гендерного, возрастного, социально-экономического и образовательного принципов. Молодежь в возрасте от 16 до 25 лет составит треть каждой панельной группы.

Еврокомиссия определяет эту конференцию как "беспрецедентное, открытое и всеобъемлющее мероприятие в области совещательной демократии". Она организуется на основе широкого опроса и сбора предложений граждан ЕС о том, чего они ожидают от союза. Ее итоги призваны помочь формированию будущего курса и политики ЕС. Совместное председательство конференции в составе Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии обязалось принять меры по ее итогам.

