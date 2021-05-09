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08:21 09.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровел 9 181 человек – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровел 9 181 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 372 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 9 181 человек, умерли 193 человека, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 мая 2021 года. В частности, заболели 244 ребенка и 57 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 599 человек; летальных случаев - 193; выздоровело – 9 181 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.

Днем ранее, 8 мая было зафиксировано 8 710 новых случаев инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19, 6 мая зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случаях инфицирования COVID-19, 3 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 2 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 1 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 119 510 человек, 46 393 пациента скончались, 1 759 751 человек выздоровел.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

За сутки 8 мая 2021 года в Украине привито 4 843 человека, 862 641 человек привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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