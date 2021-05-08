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18:38 08.05.2021

Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма – президент Латвии

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Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма – президент Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область провел видеоконференцию с президентом Латвийской Республики Егилсом Левитсом, во время которой лидеры двух стран отдельно обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму. Они отметили важность начала Крымской платформы как механизма для деоккупации Крыма и защиты прав людей, проживающих на полуострове, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важный политический средство для этого", - отметил президент Латвии.

Егилс Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года.

Кроме того, главы государств обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня: отметили важность восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества для выхода на докризисные показатели и обговорили шаги, которые осуществляют правительства двух государств для преодоления последствий пандемии COVID-19.Собеседники также обменялись информацией о ходе иммунизации и согласились с важностью обеспечения доступа к вакцине против коронавируса для стран - партнеров ЕС.

 

Теги: #крым #президент #украина #латвия
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