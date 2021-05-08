Минкультуры не запрещало мероприятия КГГА, запуск техники на территорию музея проходил поэтапно

Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП) заявило об отсутствии каких-либо устных запретов для проведения мероприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА) на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Каких-либо устных запретов относительно проведения традиционных мероприятий, о которых говорится в сообщениях КГГА, не предоставлялось", - сообщила пресс-служба МКИП.

В сообщении отмечается, что запрос на проведение мероприятий от КГГА в свой адрес МКИП получило 7 мая.

"Проверив, что проведение мероприятий разграничены во времени, чтобы не допустить нарушения санитарно-эпидемических требований, разрешение было предоставлено. Сегодня, 8 мая, все техническое оборудование для монтирования сцены было пропущено на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Поэтапный запуск техники на территории музея был связан с разграничением ее объемов. Чтобы не допустить нарушения карантинных ограничений. С 12:00 начат монтаж сцены", - говорится в пресс-релизе МКИП.

При этом в Минкультуры высказали обеспокоенность тем, что в "ни один из представителей столичной власти не обратился к МКИП чтобы выяснить ход дел, выбрав путь публичного скандала".

"Жаль, что спекуляции происходят даже в такой день, как День памяти и примирения", - подчеркнули в Минкультуры.

В свою очередь пресс-служба КГГА сообщила, что мероприятия будут проведены, но с изменениями в графике. "Подождав несколько часов под шлагбаумом, наша техника уже на территории музея и начинается установка сценка. Поэтому мы надеемся, что мероприятия 9 мая все-таки состоится, но теперь уже с изменениями в запланированном графике", - сказала замглавы КГГА Марина Хонда.

Она отметила, что официальная часть мероприятия состоится в 12.00.

Ранее в субботу, в КГГА заявили, что торжественные мероприятия ко Дню памяти и примирения и ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне под угрозой срыва, поскольку оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры", - рассказала замглавы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, сообщила пресс-служба КГГА.

Она добавила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило напрямую от министра культуры. При этом никаких документов, подтверждающих это решение у руководства музея нет. По ее словам, речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия.