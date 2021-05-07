Кулеба обсудил с директором БДИПЧ ОБСЕ Мекаччи нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Глава украинской дипломатии привлек внимание Маттео Мекаччи к грубым нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - указывается в сообщении.

Кулеба подчеркнул важность осуществления региональными и международными механизмами мониторинга, в том числе дистанционного, ситуации в области прав человека на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с украинским национальным законодательством и нормами международного права.

Стороны обсудили пути усиления взаимодействия Украины и БДИПЧ ОБСЕ. Кулеба также подтвердил поддержку Украиной мандата БДИПЧ по содействию государствам-участникам ОБСЕ в сфере проведения демократических выборов и поддержки усилий по защите прав и свобод человека.

Отдельное внимание также было уделено обсуждению защиты прав граждан Украины, которых Российская Федерация незаконно удерживает в заключении в Крыму и на территории РФ.