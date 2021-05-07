События

19:31 07.05.2021

Кулеба обсудил с директором БДИПЧ ОБСЕ Мекаччи нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины

1 мин читать
Кулеба обсудил с директором БДИПЧ ОБСЕ Мекаччи нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Глава украинской дипломатии привлек внимание Маттео Мекаччи к грубым нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - указывается в сообщении.

Кулеба подчеркнул важность осуществления региональными и международными механизмами мониторинга, в том числе дистанционного, ситуации в области прав человека на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с украинским национальным законодательством и нормами международного права.

Стороны обсудили пути усиления взаимодействия Украины и БДИПЧ ОБСЕ. Кулеба также подтвердил поддержку Украиной мандата БДИПЧ по содействию государствам-участникам ОБСЕ в сфере проведения демократических выборов и поддержки усилий по защите прав и свобод человека.

Отдельное внимание также было уделено обсуждению защиты прав граждан Украины, которых Российская Федерация незаконно удерживает в заключении в Крыму и на территории РФ.

Теги: #кулеба #встреча #мекаччи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:40 07.05.2021
Байден уверен, что ему удастся провести встречу с Путиным этим летом - ТВ

Байден уверен, что ему удастся провести встречу с Путиным этим летом - ТВ

12:26 07.05.2021
Кулеба обсудил с главами МИД стран Бенилюкса дополнительные шаги ЕС по сдерживанию агрессии РФ

Кулеба обсудил с главами МИД стран Бенилюкса дополнительные шаги ЕС по сдерживанию агрессии РФ

12:01 07.05.2021
Пандемия COVID-19 является тестом для солидарности ЕС - Кулеба

Пандемия COVID-19 является тестом для солидарности ЕС - Кулеба

11:56 07.05.2021
Кулеба: Украина призывает друзей и партнеров давить на РФ, чтобы она конструктивнее себя вела в Нормандском формате

Кулеба: Украина призывает друзей и партнеров давить на РФ, чтобы она конструктивнее себя вела в Нормандском формате

09:56 07.05.2021
Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ - Кулеба

Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ - Кулеба

23:30 06.05.2021
Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

23:19 06.05.2021
Визит Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы

Визит Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы

22:35 06.05.2021
Ермак: Вероятно, вскоре состоится встреча Зеленского и Байдена

Ермак: Вероятно, вскоре состоится встреча Зеленского и Байдена

18:50 06.05.2021
Украина и США достигли договоренностей, важных для украинской безопасности и реформ - Кулеба

Украина и США достигли договоренностей, важных для украинской безопасности и реформ - Кулеба

18:35 06.05.2021
Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи

Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 – Зеленский

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

В Киеве проверяют ряд торговых центров и станций метро из-за сообщения о минировании

Фигурант "дела Сенцова" Чирний вернулся в Украину после семи лет заключения

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи

СБУ пресекла контрабанду в Украину комплектующих к автоматическому оружию из одной из европейских стран

"Укрэнерго" испытает ЗАЭС-1 для участия в рынке вспомогательных услуг

В Киеве создали электронную карту пунктов вакцинации от COVID-19

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который украл у прохожего 240 тыс. грн и золото

Украинцы в весенний локдаун-2021 интересовались покупкой кондиционеров, товаров для туризма, красоты и здоровья – OLX

Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 – Зеленский

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

В индийском штате Гоа у половины тестируемых на COVID-19 находят коронавирус

В Киеве проверяют ряд торговых центров и станций метро из-за сообщения о минировании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА