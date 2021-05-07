Главы МИД стран Бенилюкса посетили зону ООС и пообещали донести европейскому сообществу правду о ситуации на Донбассе

Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн посетили Луганскую область в районе проведения операции Объединенных сил и пообещали донести европейскому сообществу правдивую информацию о ситуации на Донбассе.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в частности иностранная делегация совершила поездку на КПВВ "Счастье". В мероприятии также приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, руководство Объединенных сил, глава области.

Главы МИД поинтересовались регламентом работы КПВВ, порядком осуществления контрольно-проверочных операций, уровнем пассажиропотока, интересовались трудностями, с которыми сталкиваются граждане при пересечении линии разграничения.

Так, министров проинформировали, что за семь месяцев функционирования КПВВ в Счастье российские наемники не пропустили никого как на временно оккупированную территорию, так и в обратном направлении. Также иностранную делегацию уведомили, что российские наемники часто прибегают к провокациям.

"Со своей стороны министры иностранных дел заверили, что обязательно донесут правдивую информацию о ситуации на Донбассе европейскому сообществу и выразили всестороннюю поддержку от имени правительств своих стран", - говорится в сообщении.