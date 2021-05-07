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07:01 07.05.2021

США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине - Блинкен

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США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что Вашингтон может оказать дополнительную военную помощь Украине, отметив, что данный вопрос на стадии активного рассмотрения.

В интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Блинкен сказал: "Мы рассматриваем, какая дополнительная помощь, помимо той очень значительной помощи, которую мы уже оказали, включая снаряжение, была бы полезна Украине прямо сейчас. Это рассматривается очень активно".

Он назвал Пентагон "главным партнером Украины", но не дал ответа на вопрос ведущей, готовы ли США удовлетворить просьбу Киева о размещении на украинской территории ракетных комплексов Patriot.

Стенограмму интервью распространил американский госдепартамент.

Теги: #сша #помощь #украина #вооружение
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