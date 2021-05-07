На Буковине выявлено 116 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 116 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 623 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 6 мая, выздоровели 623 человек, 65 165 человек - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 682 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 687 человек.