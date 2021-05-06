Во Львовской области заработали две мобильные группы по противодействию домашнему насилию

В четверг, 6 мая, на территории Червоноградского и Дрогобычского районов (Львовская обл.) заработали две мобильные группы реагирования на факты совершения домашнего насилия, сообщает полиция Львовской области.

"Главные задачи таких групп - противодействие и предотвращение домашнего насилия во всех его проявлениях, информирование пострадавших от насилия об их правах и социальных услугах, которыми они могут воспользоваться, вынесение срочных запретительных предписаний, привлечение обидчиков к административной или уголовной ответственности, проведения профилактической работы с обидчиками и превентивной работы и тому подобное", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

В нем также отмечается, что первые мобильные группы реагирования на домашнее насилие на территории области были созданы во Львове 26 ноября 2019 года.