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20:24 06.05.2021

ГБР расследует гибель пограничника на озере Тудорово в Одесской области

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ГБР расследует гибель пограничника на озере Тудорово в Одесской области

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует гибель пограничника на озере Тудорово в Одесской области, назначен ряд экспертиз.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в результате проведения неотложных следственных действий установлено, что 5 мая на озере Тудорово, что находится в Беляевском районе Одесской области, во время инспектирования акватории перевернулась лодка с четырьмя пограничниками. В результате происшествия трое военнослужащих смогли добраться до берега, еще один пропал.

6 мая сотрудники аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Одесской области нашли тело пропавшего офицера.

По данному факту следователи ГБР в Николаеве начали досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.425(небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода) УК Украины.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и его техническое состояние, а также за проведение соответствующих инструктажей.

Сейчас назначен ряд экспертиз.

Как сообщалось, около 16:00 на озере Тудорово перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы. Трое военнослужащих добрались до суши. Все спасенные переохладились, один получил травму ног.

К поискам четвертого пограничника были привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, ГСЧС, рыбаки, а также вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы и водолазы ГСЧС.

Пограничник, который исчез в результате опрокидывания патрульной лодки на озере Тудорово в Одесской области, был обнаружен погибшим, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Теги: #гибель #пограничник #одесская_область
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