Украина и США достигли договоренностей, важных для украинской безопасности и реформ - Кулеба

По результатам визита государственного секретаря США Энтони Блинкена Украина и США достигли договоренностей, важных для украинской безопасности и реформ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Очень конструктивная встреча была у меня с Тони Блинкеном, очень откровенный (это самое важное), доверительный разговор был у Тони Блинкена с президентом Украины, очень хороший разговор состоялся у него с премьер-министром Украины. Мы действительно договорились о некоторых вещах, важных для украинской безопасности, важных для украинских реформ, и мы будем работать над их выполнением в интересах Украины и Соединенных Штатов, и вообще евроатлантического пространства как такого", - сказал Кулеба в видеообращении на Facebook в четверг.

Министр подчеркнул, что Блинкен ему четко сказал, что Соединенные Штаты хотят развивать стратегическое партнерство между Украиной и США.

"Мы говорили о безопасности, реформах, евроатлантической интеграции Украины, энергетической безопасности, экономике", - рассказал он.

Кулеба указал, что за 100 дней новой администрации США только между ним и Блинкеном уже состоялось два телефонных разговора и две встречи.

"Это если не считать разговоры, которые были у министра обороны, начальника Генерального штаба, руководителя Офиса президента и президента Украины. Я абсолютно ответственно могу вам сказать (мы специально в МИД провели небольшое исследование), что такой динамики отношений между Украиной и США не было никогда за 30 лет независимости. Я считаю, что это очень позитивно", - отметил глава МИД Украины.