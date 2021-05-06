События

18:50 06.05.2021

Украина и США достигли договоренностей, важных для украинской безопасности и реформ - Кулеба

2 мин читать
Украина и США достигли договоренностей, важных для украинской безопасности и реформ - Кулеба

По результатам визита государственного секретаря США Энтони Блинкена Украина и США достигли договоренностей, важных для украинской безопасности и реформ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Очень конструктивная встреча была у меня с Тони Блинкеном, очень откровенный (это самое важное), доверительный разговор был у Тони Блинкена с президентом Украины, очень хороший разговор состоялся у него с премьер-министром Украины. Мы действительно договорились о некоторых вещах, важных для украинской безопасности, важных для украинских реформ, и мы будем работать над их выполнением в интересах Украины и Соединенных Штатов, и вообще евроатлантического пространства как такого", - сказал Кулеба в видеообращении на Facebook в четверг.

Министр подчеркнул, что Блинкен ему четко сказал, что Соединенные Штаты хотят развивать стратегическое партнерство между Украиной и США.

"Мы говорили о безопасности, реформах, евроатлантической интеграции Украины, энергетической безопасности, экономике", - рассказал он.

Кулеба указал, что за 100 дней новой администрации США только между ним и Блинкеном уже состоялось два телефонных разговора и две встречи.

"Это если не считать разговоры, которые были у министра обороны, начальника Генерального штаба, руководителя Офиса президента и президента Украины. Я абсолютно ответственно могу вам сказать (мы специально в МИД провели небольшое исследование), что такой динамики отношений между Украиной и США не было никогда за 30 лет независимости. Я считаю, что это очень позитивно", - отметил глава МИД Украины.

 

Теги: #сша #кулеба #блинкен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:00 06.05.2021
Генсек ООН приветствует готовность США на время отказаться от патентов на вакцины от COVID-19

Генсек ООН приветствует готовность США на время отказаться от патентов на вакцины от COVID-19

19:52 06.05.2021
Блинкен предупредил Киев, что коррупция - угроза для демократии

Блинкен предупредил Киев, что коррупция - угроза для демократии

18:35 06.05.2021
Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

18:29 06.05.2021
Позиции Берлина и Вашингтона по вопросу "Северного потока 2" разные, в остальном идет тесное сотрудничество - Маас

Позиции Берлина и Вашингтона по вопросу "Северного потока 2" разные, в остальном идет тесное сотрудничество - Маас

18:08 06.05.2021
Уровень поддержки Украины от США, по словам Блинкена, зависит от проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции - ЦПК

Уровень поддержки Украины от США, по словам Блинкена, зависит от проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции - ЦПК

16:20 06.05.2021
США выступают за решение ВТО о свободном производстве вакцин - торгпред Украины

США выступают за решение ВТО о свободном производстве вакцин - торгпред Украины

16:18 06.05.2021
Кулеба и Блинкен обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

Кулеба и Блинкен обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

15:22 06.05.2021
Украина ожидает от США поддержки в предоставлении ПДЧ и активного участия в Крымской платформе – Зеленский

Украина ожидает от США поддержки в предоставлении ПДЧ и активного участия в Крымской платформе – Зеленский

15:14 06.05.2021
США продолжат сотрудничать с Украиной в вопросе проведения реформ - Блинкен

США продолжат сотрудничать с Украиной в вопросе проведения реформ - Блинкен

14:48 06.05.2021
Кулеба: если встреча Байдена и Путина состоится, она пройдет в интересах Украины

Кулеба: если встреча Байдена и Путина состоится, она пройдет в интересах Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, один ранен – штаб ООС

В Запорожской и Полтавской областях с 7 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности – Немчинов

В результате обстрелов российских наемников на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один тяжело ранен

Российских войск у границ Украины сейчас больше, чем при первой эскалации, альянс должен быть начеку - генсек НАТО

Все регионы Украины выйдут из "красной" зоны до конца следующей недели - KSE

ПОСЛЕДНЕЕ

ВСП поддерживает позицию Венецианской комиссии относительно необходимости законодательного определения критериев добропорядочности членов Совета

ОАСК просят запретить главе ЦИК вносить президенту представление о досрочном прекращении полномочий члена Комиссии Виталия Греня

В суд передано дело по похитителям киевского бизнесмена

В спецоперации бразильской полиции против наркомафии на севере Рио-де-Жанейро погибли более 20 человек

Офис генпрокурора получил подтверждение информации о задержании в Испании подозреваемого в убийстве милиционеров во время акций протеста в 2014 году - Донской

Запорожские школьники вернутся на занятия в следующий вторник - мэр

В Запорожье во время строительства моста через Днепр был поврежден один из самых мощных плавучих кранов Европы

Боррелю "не понятно", намерена ли Москва выполнять Минские договоренности

Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга прибыли на Донбасс

В Италии арестовали 28-летнего гражданина, воевавшего на стороне российских наемников на Донбассе – МВД Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА