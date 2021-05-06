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18:08 06.05.2021

Уровень поддержки Украины от США, по словам Блинкена, зависит от проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции - ЦПК

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Уровень поддержки Украины от США, по словам Блинкена, зависит от проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции - ЦПК

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов Украины указал, что уровень и качество поддержки Украины от США зависит от уровня проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции, сообщила юрист, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"Основной месседж Блинкена: уровень и качество поддержки Украины от США напрямую зависит от уровня проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции. И маркером уровня проведения реформ - является МВФ", - написала Каленюк в Facebook в четверг.

Она добавила, что госсекретарь не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе".

"Для него важны сильные антикоррупционные институты, в частности прекращение атак на антикоррупционное бюро по стороны власти. Определяющей будет судебная реформа, успешность которой зависит от уровня привлечения независимых международных экспертов к очищению органов судейского самоуправления", - пояснила Каленюк.

По ее словам, Блинкен спросил, чем США могут помочь Украине еще кроме высказывания беспокойства откатом реформ в области антикоррупции и хорошего управления.

"У США и у госсекретаря есть четкое понимание, что коррупция - это угроза нацбезопасности Украины, приравненная к военной угрозе со стороны России. И что Кремль использует коррупцию в Украине для гибридной войны против нас и вообще против идеи демократии", - резюмировала она.

Источник: https://www.facebook.com/dkaleniuk/posts/10159354881419188

Теги: #цпк #сша #блинкен
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