МККК и ООН направили в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарного груза – Минреинтеграции Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН направили на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей более 200 тонн гуманитарного груза, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"6 грузовиков гуманитарного груза весом 114,53 тонны переданы от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что еще 9 грузовиков гуманитарного груза весом 106,596 тонны были направлены от гуманитарной миссии ООН.

Всего 5 и 6 мая на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей Украины пятнадцатью грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 221,126 тонн.

"Все 15 грузовиков от МККК и ООН переправили строительные материалы через КПВВ "Новотроицкое", - добавили в ведомстве.