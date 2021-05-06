События

16:34 06.05.2021

МККК и ООН направили в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарного груза – Минреинтеграции Украины

1 мин читать
МККК и ООН направили в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарного груза – Минреинтеграции Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН направили на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей более 200 тонн гуманитарного груза, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"6 грузовиков гуманитарного груза весом 114,53 тонны переданы от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что еще 9 грузовиков гуманитарного груза весом 106,596 тонны были направлены от гуманитарной миссии ООН.

Всего 5 и 6 мая на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей Украины пятнадцатью грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 221,126 тонн.

"Все 15 грузовиков от МККК и ООН переправили строительные материалы через КПВВ "Новотроицкое", - добавили в ведомстве.

Теги: #мккк #донбасс #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:35 05.05.2021
Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга будут в Украине 6-7 мая, посетят Донбасс

Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга будут в Украине 6-7 мая, посетят Донбасс

16:24 03.05.2021
Борис Колесников: Мы хотим создать Юниорскую хоккейную лигу

Борис Колесников: Мы хотим создать Юниорскую хоккейную лигу

19:54 01.05.2021
Украинские военные провели оперативно-профилактическую проверку 20 населенных пунктов на Донбассе

Украинские военные провели оперативно-профилактическую проверку 20 населенных пунктов на Донбассе

15:36 01.05.2021
Мягкая реакция партнеров Украины на российскую "паспортизацию" Донбасса была ошибкой - Кулеба

Мягкая реакция партнеров Украины на российскую "паспортизацию" Донбасса была ошибкой - Кулеба

10:49 29.04.2021
В ОБСЕ призывают к активизации разминирования в зоне конфликта на Донбассе в преддверии Пасхи

В ОБСЕ призывают к активизации разминирования в зоне конфликта на Донбассе в преддверии Пасхи

21:53 28.04.2021
Арестович: представитель России на заседании ТКГ признал, что ОРДЛО не являются субъектом переговорного процесса

Арестович: представитель России на заседании ТКГ признал, что ОРДЛО не являются субъектом переговорного процесса

01:18 28.04.2021
Замглавы МИД Украины и замсекретаря межгосударственных отношений Святого престола обсудили обращения Папы Франциска для прекращения конфликта на Донбассе

Замглавы МИД Украины и замсекретаря межгосударственных отношений Святого престола обсудили обращения Папы Франциска для прекращения конфликта на Донбассе

21:39 27.04.2021
Российские наемники на Донбассе обстреливают прилегающие к линии разграничения населенные пункты и объекты инфраструктуры

Российские наемники на Донбассе обстреливают прилегающие к линии разграничения населенные пункты и объекты инфраструктуры

18:17 27.04.2021
Украине надо продолжать работу во всех направлениях и форматах для урегулирования мира на Донбассе – Ермак

Украине надо продолжать работу во всех направлениях и форматах для урегулирования мира на Донбассе – Ермак

17:02 27.04.2021
Зеленский и Путин могли бы найти при встрече решение по Донбассу, когда нормандский формат и минский процесс не дают результата - политолог

Зеленский и Путин могли бы найти при встрече решение по Донбассу, когда нормандский формат и минский процесс не дают результата - политолог

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Запорожской и Полтавской областях с 7 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности – Немчинов

В результате обстрелов российских наемников на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один тяжело ранен

Российских войск у границ Украины сейчас больше, чем при первой эскалации, альянс должен быть начеку - генсек НАТО

Все регионы Украины выйдут из "красной" зоны до конца следующей недели - KSE

Блинкен: перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

КС 20 мая начнет рассматривать соответствие Конституции положения Избирательного кодекса об отмене мажоритарки на выборах в Раду - Совгиря

В Запорожской и Полтавской областях с 7 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности – Немчинов

В результате обстрелов российских наемников на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один тяжело ранен

Введение паспортов вакцинации поддерживает 27% украинцев, для заграничных поездок 44% - соцопрос

С 9 мая синоптики прогнозируют повышение температуры и  атмосферного давления, 14-15 мая – сильные магнитные бури

Договоры на дистрибуцию украинского мультфильма "Гулливер возвращается" подписаны с 35 странами

США продолжат сотрудничать с Украиной в вопросе проведения реформ - Блинкен

Спасатели локализовали пожар в офисном здании в Виннице, на месте пожара обнаружено тело погибшего - ГСЧС

Российских войск у границ Украины сейчас больше, чем при первой эскалации, альянс должен быть начеку - генсек НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА