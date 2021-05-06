События

14:50 06.05.2021

Спасатели локализовали пожар в офисном здании в Виннице, на месте пожара обнаружено тело погибшего - ГСЧС

1 мин читать
Спасатели локализовали пожар в офисном здании в Виннице, на месте пожара обнаружено тело погибшего - ГСЧС

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар в офисном здании в Виннице.

"Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространяется по кровле сооружения на складские помещения. В 14:11 пожар был локализован. На месте пожара обнаружено тело погибшего человека", - сообщает пресс-служба ГСЧС в соцсети Facebook.

Отмечается, что спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенное под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе.

К борьбе с огнем от ГСЧС привлечены 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

Как сообщалось, пожар возник в четверг, 6 мая, на третьем этаже офисного здания. По состоянию на 13:05 огнем были охвачены третий этаж и крыша.

 

Теги: #гсчс #винница #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:45 05.05.2021
Под Попасной в результате обстрела произошел пожар возле гражданского сектора

Под Попасной в результате обстрела произошел пожар возле гражданского сектора

18:59 05.05.2021
В Одесской области на трасе Е95 дотла сгорел автобус, пострадавших нет

В Одесской области на трасе Е95 дотла сгорел автобус, пострадавших нет

08:26 05.05.2021
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 18 тыс. взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 18 тыс. взрывоопасных предметов

12:38 04.05.2021
В центре Львове горел отель, никто не пострадал

В центре Львове горел отель, никто не пострадал

08:47 04.05.2021
Два человека погибли на пожаре в двухэтажном жилом доме в Киеве

Два человека погибли на пожаре в двухэтажном жилом доме в Киеве

12:34 03.05.2021
Пожар в здании бывшего пивзавода тушили на Львовщине

Пожар в здании бывшего пивзавода тушили на Львовщине

14:06 02.05.2021
В Харьковской области в результате масштабного пожара на пилораме погиб человек

В Харьковской области в результате масштабного пожара на пилораме погиб человек

10:11 02.05.2021
Спасатели эвакуировали 5 взрослых и 9 детей во время ликвидации пожара в жилом доме на Прикарпатье

Спасатели эвакуировали 5 взрослых и 9 детей во время ликвидации пожара в жилом доме на Прикарпатье

09:10 30.04.2021
Пожар вспыхнул на химзаводе Manor Chemical в США, население близлежащих районов эвакуируют

Пожар вспыхнул на химзаводе Manor Chemical в США, население близлежащих районов эвакуируют

07:02 30.04.2021
Пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 64 взрывоопасных предмета в обнаруженные в акватории Черного моря в районе Кинбурнской косы

Пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 64 взрывоопасных предмета в обнаруженные в акватории Черного моря в районе Кинбурнской косы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российских войск у границ Украины сейчас больше, чем при первой эскалации, альянс должен быть начеку - генсек НАТО

Все регионы Украины выйдут из "красной" зоны до конца следующей недели - KSE

Блинкен: перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны

Зеленский пригласил Байдена приехать в Украину с официальным визитом

Завершено расследование авиакатастрофы АН-26 в Харьковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

С 9 мая синоптики прогнозируют повышение температуры и  атмосферного давления, 14-15 мая – сильные магнитные бури

Договоры на дистрибуцию украинского мультфильма "Гулливер возвращается" подписаны с 35 странами

США продолжат сотрудничать с Украиной в вопросе проведения реформ - Блинкен

Российских войск у границ Украины сейчас больше, чем при первой эскалации, альянс должен быть начеку - генсек НАТО

Все регионы Украины выйдут из "красной" зоны до конца следующей недели - KSE

Нацплан вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен в 4 раза - KSE

В Украине в ближайшие сутки установится теплая погода с кратковременными осадками

Блинкен: перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны

Пограничник, который исчез в Одесской области, найден погибшим - Дейнеко

Значительное количество сил РФ остается у границ с Украиной, США наблюдает за ситуацией - Блинкен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА