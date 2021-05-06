Спасатели локализовали пожар в офисном здании в Виннице, на месте пожара обнаружено тело погибшего - ГСЧС

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар в офисном здании в Виннице.

"Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространяется по кровле сооружения на складские помещения. В 14:11 пожар был локализован. На месте пожара обнаружено тело погибшего человека", - сообщает пресс-служба ГСЧС в соцсети Facebook.

Отмечается, что спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенное под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе.

К борьбе с огнем от ГСЧС привлечены 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

Как сообщалось, пожар возник в четверг, 6 мая, на третьем этаже офисного здания. По состоянию на 13:05 огнем были охвачены третий этаж и крыша.