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14:29 06.05.2021

Российских войск у границ Украины сейчас больше, чем при первой эскалации, альянс должен быть начеку - генсек НАТО

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Российских войск у границ Украины сейчас больше, чем при первой эскалации, альянс должен быть начеку - генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время на границе с Украиной и на оккупированных территориях Россия сконцентрировала больше войск, чем было изначально во время недавней эскалации, что заставляет альянс пристально следить за развитием ситуации.

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе перед участием в заседании министров обороны стран-членов ЕС, которое пройдет в Брюсселе под председательством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

"Мы видели незначительное уменьшение скопления российских подразделений, но десятки тысяч (военных – МФ) остаются. Мы также видим, что Россия оставила много оружия, заранее расположенного оборудования. Они также ввели ограничения в Черном море, включая ограниченный заход в Азовское море через Керченский пролив. Поэтому НАТО должно оставаться бдительным и пристально отслеживать развитие ситуации. Есть значительное российское присутствие, есть больше российских подразделений вокруг Украины, чем до недавнего увеличения напряжения", - сказал Столтенберг.

Генсек альянса отметил, что вопрос "агрессивного российского поведения, начиная от опасных шпионских операций в Болгарии и Чехии, а также значительного наращивания военного присутствия вокруг Украины" будет предметом обсуждения на этом заседании.

Теги: #столтенберг #агрессия_рф #нато
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