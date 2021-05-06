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14:16 06.05.2021

Все регионы Украины выйдут из "красной" зоны до конца следующей недели - KSE

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Все регионы Украины выйдут из "красной" зоны до конца следующей недели - KSE

Все регионы Украины через неделю будут в "желтой" или "оранжевой" зоне, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В ближайшее время комиссия по ТЭБ и ЧС выведет из "красной" зоны Запорожскую и Полтавскую области. Таким образом, в "красной" зоне останется только Сумская область. Мы ожидаем, что через неделю в Украине не будет "красных" регионов", - сказал он.

При этом, по словам эксперта, в Харьковской области, где загружено 82% реанимационных коек, сохраняется высокий риск коллапса медицинской системы.

Ганиченко добавил, что появляются признаки потенциального выхода страны в "зеленый" уровень, однако говорить об этом еще рано.

"В Винницкой области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уже составляет менее 50% эпидпорога, в Киеве коэффициент выявления менее 5%. Страна перейдет в "зеленую" зону, когда в половине областей будет менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент выявления по всей стране будет менее 5%", - сказал он.

По словам Ганиченко, в Украине продолжается разгрузка медицинской системы (количество пациентов сокращается на 15% в неделю) и спад заболеваемости. Однако резкий спад выявленных случаев и среднесуточного количества летальных случаев может быть связан с длительными выходными.

При этом Украина по-прежнему на первых-вторых местах среди наиболее критических стран Европы по показателю смертности, уровню тестирования и коэффициенту выявления.

"В медиа появляются новости, что среди критериев для стран, которые смогут путешествовать в ЕС, будет менее 100 случаев заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней (в настоящее время в Украине этот показатель превышен втрое) и коэффициент выявления 4% (в Украине превышает в 4 раза). Чтобы соответствовать критериям в Украине в день должны регистрировать не более 2,7 тыс. новых случаев заболеваемости и значительно увеличить тестирование", - добавил Ганиченко.

Теги: #карантин #kse
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