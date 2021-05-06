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14:04 06.05.2021

Нацплан вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен в 4 раза - KSE

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Нацплан вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен в 4 раза - KSE

Национальный план вакцинации от COVID-19 за апрель 2021 года недовыполнен в четыре раза, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Нацплан предусматривал проведение в апреле более 2,5 млн вакцинаций, однако в Украине ввели меньше 800 тыс. доз вакцины. При этом плановые поставки вакцин выполнены в полном объеме", - сказал он.

Ганиченко отметил, что план предусматривал поставку вдвое меньше вакцин, чем запланированное количество прививок.

"Такая тенденция сохраняется до конца года. В Нацплане предусмотрены поставки 22 млн доз вакцин, при этом до конца года планируется ввести 48 млн доз вакцин", - сказал он, добавив, что в план пока не внесены 20 млн доз вакцины Pfizer, которые законтрактовала страна.

В KSE ожидают, что недовыполненные в апреле объемы вакцинации распределят между следующими месяцами.

Теги: #вакцинация #kse #коронавирус
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