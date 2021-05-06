Лукашенко пригрозил Европе перекрыть транзит в РФ и КНР в случае ужесточения западных санкций

Беларусь может запретить транзит товаров по своей территории из Европы в Россию в случае ужесточения европейских санкций, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Они все (европейцы - ИФ): санкции, санкции, мы введем санкции! Ну мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток - в Россию, Китай, - пусть возят", - сказал Лукашенко 5 мая на встрече с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном. Лукашенко цитирует пресс-служба главы государства.

По его словам, правительству поручено проинформировать европейские страны о перспективах ответных санкций со стороны Беларуси.

"Я вот сегодня министру иностранных дел поручил, премьер-министру, спецслужбам: доведите до них реальные факты и перспективы, если вы возьметесь за оружие санкций (...) Европейцам (доведите - ИФ). Подчеркиваю: мы вынуждены будем отвечать, чтобы нашему народу не стыдно было, что у них есть такое руководство", - подчеркнул Лукашенко.