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08:17 06.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 14 351 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 14 351 человек

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 6 038 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 14 351 человек, умерли 374 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года. В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 849 человек; летальных случаев - 374; выздоровело – 14 351 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случаях инфицирования COVID-19, 3 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 2 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 1 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированых коронавирусом, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19, 29 апреля было зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 097 024 человека, 45 451 пациент скончался, 1 711 709 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

За сутки 5 мая 2021 года в Украине привито 24 494 человека, 783 812 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

 

Теги: #статистика #коронавирус
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