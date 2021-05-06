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02:06 06.05.2021

Встреча лидеров стран ЕС в Порту сосредоточится на социально-экономических вопросах и отношениях с Индией

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Встреча лидеров стран ЕС в Порту сосредоточится на социально-экономических вопросах и отношениях с Индией

Неформальная встреча на высшем уровне глав стран Европейского союза в португальском Порту 7-8 мая уделит главное внимание социально-экономической проблематике, переговорам с Индией и еще ряду международных вопросов, сообщил в среду в своем письме-приглашении лидерам ЕС председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"После конференции высокого уровня, организованной португальским председательством (Совета ЕС) 7 мая и посвященной социальным вопросам, у нас состоится рабочий ужин, на котором мы рассмотрим ситуацию с COVID-19 и подготовим совещание лидеров ЕС и Индии на следующий день. Мы коснемся и других вопросов международного значения", - написал Мишель в приглашении, опубликованном в Брюсселе.

В нем он сообщает, что "утренняя дискуссия 8 мая будет сосредоточена на том, как мы можем наилучшим образом обеспечить инклюзивное восстановление (экономики), при котором образование и опыт будут в основе наших политических действий".

Мишель заявил, что лидеры сосредоточат внимание на способах создания рабочих мест и повышения их качества, а также на борьбе с бедностью и социальной изоляцией.

"Мы также рассмотрим, как поддержать всех, кто пострадал от кризиса COVID-19 и кто, например, столкнулся с ущербом для своего образования, профессиональной подготовки или участия на рынке труда", - пообещал он.

"Декларация Порту, которую мы рассчитываем принять на этой встрече, представит наше видение амбициозного цифрового, экологичного и справедливого переходного периода Европы", - отметил глава Евросовета.

Затем, сообщил он, к европейским лидерам по видеосвязи присоединится индийский премьер-министр Нарендра Моди для обсуждения укрепления сотрудничества между ЕС и Индией.

"Председатель (Евро)комиссии проинформирует нас о последнем развитии в торговле с Индией. Наша встреча проходит на драматическом фоне пандемии COVID-19, недавно поразившей Индию, которой ЕС и государства-члены оказывают поддержку. Помимо этого непосредственного приоритета, мы обсудим, как укрепить наше стратегическое партнерство с Индией", - написал Мишель в письме-приглашении.

Теги: #ес #встреча #лидеры
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