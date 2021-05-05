В Карпатах туристы обнаружили тело мужчины, правоохранители устанавливают его личность

В Закарпатской области туристическая группа обнаружила в горах тело погибшего мужчины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"3 мая после обеда в Службу спасения Закарпатья позвонили коллеги из Ивано-Франковска и сообщили, что отдыхающие, которые проходили туристическим маршрутом с. Деловое - г. Поп Иван Мармарошский - г. Стиг, что в Раховском районе, обнаружили тело человека", - указывается в сообщении.

Для транспортировки тела туриста были привлечены 12 специалистов и 3 единицы техники горных поисково-спасательных отделений с.Квасы и г.Рахов. Затрудняло работу то, что тело погибшего лежало на снежном карнизе, который в любую минуту мог обрушиться.

В 23:00 4 мая тело погибшего доставили в с. Богдан Раховского района. Личность погибшего и обстоятельства его гибели устанавливают правоохранители.